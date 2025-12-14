روستا‌های دالنجان ترکیه و دالنجان کردیه در شهرستان فاروج به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

اتصال روستا‌های دالنجان ترکیه و کردیه خراسان شمالی به شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی، با وارد مدار شدن سایت جدید روستا‌های دالنجان شهرستان فاروج ۳۲۷ نفر از اهالی از نعمت اینترنت پرسرعت برخوردار شدند.

سایت جدید دالنجان با اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه خدمات عمومی اجباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (uso) توسط شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نصب و راه اندازی شد.

با احداث این سایت روستا‌های دالنجان ترکیه با ۳۴ خانوار و ۸۳ نفر جمعیت و دالنجان کردیه با ۶۸ خانوار و ۲۴۴ نفر جمعیت تحت پوشش اینترنت پرسرعت نسل چهارم قرار گرفت.