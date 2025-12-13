پخش زنده
با تعامل اصحاب رسانه استان تهران و حمایت رئیس کل دادگستری، زمینه مشارکت خیرین فراهم شد و ۱۰ زندانی نیازمند مالی و جرایم غیرعمد آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دوره تحول و تعالی دستگاه قضائی و همزمان با افزایش همکاری و تعامل با اصحاب رسانه و انسان رسانهها درباره ارتقای تصویر رسانهای دستگاه قضائی، خبرنگاران و فعالان رسانهای استان تهران به عنوان بازوان ارتباطی برای تکریم اربابرجوع و تسهیل دسترسی مردم به مدیران قضائی مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند و این رویکرد در سایه حمایت و تدبیر رئیس کل دادگستری استان تهران شکل گرفته و تا امروز ادامه دارد.
در سایه همکاری مؤثر و اعتماد متقابل بین مجموعه قضائی و رسانههای استان تهران، با هماهنگی خبرنگاران و فعالان فضای مجازی زمینه همکاری و کمک خیرین نیکاندیش در ایامی که با نام حضرت زهرا سلام الله علیها مزین بود فراهم گردید و منجر به آزادی ۱۰ نفر از زندانیان نیازمند مالی و جرایم غیر عمد در استان تهران شد.
این اقدام نیکوکارانه بهواسطه پیوند انسانی و رسانهای میان خیرین، اصحاب رسانه و دفتر استانی رسانه و روابط عمومی با حمایت رئیس کل دادگستری استان تهران محقق شده است.
مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری استان تهران با قدردانی از تعامل مؤثر اصحاب رسانه با مجموعه قضائی گفت: این تعامل دوطرفه و سازنده میان دستگاه قضائی و نمایندگان افکار عمومی، گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح اعتماد عمومی و تقویت شفافیت ارتباطی با مردم بوده و با تدبیر رئیس کل دادگستری استان تهران در آینده نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.