به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته ناظران الزامات رشد کشاورزی هم در ورطه عمل دچار دگرگونی می‌شود. به طوری که دولت از مسیر افزایش ۵۰ درصدی بهره وری و ۴۰ درصدی خودکفایی دانه‌های روغنی مندرج در برنامه به ۲۵ درصد در اجرا تغییر جهت می‌دهد. اما در سال اول تحقق ماده ۳۲ یعنی خودکفایی ۹۰ درصد‌ی در محصولات اساسی تا حدود زیادی امیدوارکننده است.

مواد ۳۳ و ۵۱ کوچک سازی سازمان تات و ایجاد سازمان پیشرفت آبادانی روستا و عشایر هم جای بحث دارد. در کارنامه آبخیزداری هم ۴ میلیون هکتار فقط اجرای ۴۰۰ هزار هکتار ثبت می‌شود.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال اول اجرای برنامه فقط ۱۳ درصد از تکالیف دارای عملکرد مطلوب بوده و ۸۷ درصد آنها یا انجام نشده یا کم انجام شده است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد: فقط ۳۰ اهداف برنامه هفتم در حوزه کشاورزی محقق شده است. این بدان معنی است که اگر همین روند ادامه پیدا کند ما به ۱۵ سال زمان نیاز داریم تا به اهداف برنامه هفتم پیشرفت برسیم.