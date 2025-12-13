پخش زنده
با اجرای طرح مدیریت محله محور سرمایه اجتماعی افزایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ تمرکز اصلی این طرح در مهاباد درحوزه درمان،مسکن ومعیشت است و با اجرای آن ساکنان محله در فرآیند شناخت نیازها، برنامهریزی، تصمیم گیری و اجرا مشارکت میکنند.
صلاح کردستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان مهاباد گفت: اجرای طرح مدیریت محله محور، راهکاری مهم برای حل چالشهای اجتماعی با مشارکت مردم است که در آن مهاباد به هشت محله تقسیم و شش کمیته تخصصی برای اجرای این طرح تشکیل شده است.
فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم گفت: در این برنامه همه دستگاهها و نهادهای مؤثر درمهاباد باید به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند تا خروجی اقدامات در بهبود کیفیت زندگی مردم محلات ملموس شود.
محمدصادق امیرعشایری افزود: بهداشت و درمان، مسکن و معیشت سه محور اصلی در اجرای طرح مدیریت محله محور هستند.
سردار سرتیپ دوم اکبر نوروزی، فرمانده قرارگاه امام سجاد(ع) و سپاه مهاباد هم گفت: درمان ، معیشت و مسکن سه محور اصلی در اجرای این است که شهرداری اقدامات مهمی در این راستا انجام داده است و مسکن و شهرسازی و مرکز بهداشت هم باید همکاری لازم را داشته باشند و کسانی که در این طرح برای اجرا انتخاب می شوند باید توانایی بررسی مشکلات و مطالبات مردم را داشته باشند.
در این نشست مصوب شد که طرح مدیریت محله محور تا پایان هفته اجرا و همچنین در روستاهای بزرگ مهاباد نیز عملی شود.