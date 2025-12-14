مطب‌های پزشکی و اماکن عمومی باید ظرف ۵ تا ۶ ماه برای استفاده معلولان مناسب‌سازی شوند و در صورت عدم رعایت، با هماهنگی قضائی پلمب خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان اعلام کرد مطب‌های پزشکی باید در مدت تعیین شده برای استفاده معلولان مناسب‌سازی شوند و در غیر این صورت با هماهنگی قضائی پلمب خواهند شد.

مسعود بیات‌منش در جلسه ستاد هماهنگی مناسب‌سازی اماکن عمومی، تجاری، مطب پزشکان و سالن‌های ورزشی بر اجرای دقیق ضوابط و مقررات ملی ساختمان تأکید کرد و افزود: «نظام پزشکی مسئولیت دارد مطب‌ها را مناسب‌سازی کند و شهرداری‌ها باید فرصت ۵ تا ۶ ماهه برای انجام آن بدهند و در صورت عدم اقدام از دادستانی کمک گرفته خواهد شد.»

وی همچنین بر مناسب‌سازی مجتمع‌های مسکونی و ورزشگاه‌ها، حمایت از معلولان و تخصیص اعتبارات لازم تأکید کرد و گفت برنامه زمان‌بندی برای بازدید و مناسب‌سازی اماکن ورزشی در دست اجرا است.

بیات‌منش با اشاره به احداث مدرسه بیماران اوتیسم در شهرک نیک‌سازان زنجان، از بررسی تأمین منابع مالی این پروژه در جلسات بعدی ستاد خبر داد.