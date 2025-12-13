به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این نمایشگاه ۱۰ استان کشور غرفه دارند و محصولات متنوع و اقلام مورد نیازخانوار‌ها را عرضه کرده‌اند و علاوه بر آن از فردا برنج تنظیم بازار نیز در محل این نمایشگاه در خیابان محمد قاضی توزیع می‌شود.

سالار احمدی، مسئول نمایشگاه گفت: این نمایشگاه از ۱۵ آذر آغاز به کار کرده و ویژه شب یلداست که در مجموع ۸۰ غرفه از ۱۰ استان کشور در آن دایر شده است که محصولات خود را با ۳۰ درصد تخفیف زیر قیمت بازار عرضه می‌کنند.

قراراست از فردا یکشنبه بیست و سوم آذر ماه برای حمایت از خانوار‌ها در این نمایشگاه برنج تنظیم بازار هم توزیع شود.

این نمایشگاه تا ۴ دی، همه روزه از ساعت ۱۶ عصر تا ۲۴ شب در خیابان محمد قاضی جنب پارک خانواده برای بازدید عموم دایر است.