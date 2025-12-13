پخش زنده
استاندار مازندران در نشستی مشترک با رئیس دادگستری و جامعه پزشکی استان، افتتاح دستگاه پتاسکن را نقطه عطفی در حوزه درمان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در نشستی مشترک میان استاندار،رئیس دادگستری، دادستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از پزشکان مازندران، بر ضرورت ارتقای سلامت و حمایت از جامعه پزشکی تأکید شد.
مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با اشاره به افتتاح دستگاه پتاسکن پس از سالها انتظار، این اقدام را اتفاقی ویژه در حوزه سلامت استان و هدیهای بزرگ به مردم توصیف کرد.
وی با تقدیر از همکاری دستگاه قضا گفت: برای پیشرفت استان باید در یک مسیر مشترک حرکت کنیم. میان سهلانگاری و تلاش صادقانه پزشکان تفاوت قائل هستیم.
در ادامه، رئیس دادگستری و دادستان استان با بیان اینکه پزشکان افراد فرهیختهای هستند که جانانه خدمت میکنند، اظهار داشتند: دستگاه قضا برای آنان احترام ویژهای قائل است. تأمین امنیت پزشکان وظیفه ماست. میان ترک فعل، عدم حضور و حوادث اتاق عمل تفاوت جدی وجود دارد.
در پایان این جلسه بر احیای حقوق عامه، تقویت ارتباط دستگاه قضا با جامعه پزشکی و تداوم چنین نشستهایی برای رفع مشکلات حوزه درمان تأکید شد.