استاندار مازندران در نشستی مشترک با رئیس دادگستری و جامعه پزشکی استان، افتتاح دستگاه پت‌اسکن را نقطه عطفی در حوزه درمان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در نشستی مشترک میان استاندار،رئیس دادگستری، دادستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از پزشکان مازندران، بر ضرورت ارتقای سلامت و حمایت از جامعه پزشکی تأکید شد.

مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با اشاره به افتتاح دستگاه پت‌اسکن پس از سال‌ها انتظار، این اقدام را اتفاقی ویژه در حوزه سلامت استان و هدیه‌ای بزرگ به مردم توصیف کرد.

وی با تقدیر از همکاری دستگاه قضا گفت: برای پیشرفت استان باید در یک مسیر مشترک حرکت کنیم. میان سهل‌انگاری و تلاش صادقانه پزشکان تفاوت قائل هستیم.

در ادامه، رئیس دادگستری و دادستان استان با بیان اینکه پزشکان افراد فرهیخته‌ای هستند که جانانه خدمت می‌کنند، اظهار داشتند: دستگاه قضا برای آنان احترام ویژه‌ای قائل است. تأمین امنیت پزشکان وظیفه ماست. میان ترک فعل، عدم حضور و حوادث اتاق عمل تفاوت جدی وجود دارد.

در پایان این جلسه بر احیای حقوق عامه، تقویت ارتباط دستگاه قضا با جامعه پزشکی و تداوم چنین نشست‌هایی برای رفع مشکلات حوزه درمان تأکید شد.