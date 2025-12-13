پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور با قهرمانی جوانان مقاومت گلساپوش یزد

جوانان مقاومت گلساپوش یزد، شاهین خزر رودسر و پارس جنوبی بوشهر در مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.