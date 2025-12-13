پخش زنده
جوانان مقاومت گلساپوش یزد، شاهین خزر رودسر و پارس جنوبی بوشهر در مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در پایان این مسابقات که در ورزشگاه ساحلی شهرداری رودسر برگزار شد جوانان مقاومت گلساپوش یزد به عنوان قهرمانی رسیدهمچنین شاهین خزر رودسر نایب قهرمان این دوره از رقابتها شد و پارس جنوبی بوشهر هم در جایگاه سوم قرار گرفت.
رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور به مدت سه روز به میزبانی شهرستان رودسر برگزار شد