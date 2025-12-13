به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،حجت‌الاسلام انجم‌شعاع، با تأکید بر نقش محوری پژوهش در حوزه‌های علمیه افزود: پژوهش، ابزاری کلیدی برای افق‌گشایی علمی و پاسخ‌گویی به نیازهای روز جامعه است و فعالیت‌های پژوهشی می‌تواند باعث ارتقای کیفیت ساحت‌های علمی، تربیتی و تبلیغی حوزه شود و مواجهه حوزه با شبهات و هجمه‌های فکری را از حالت تدافعی به رویکردی فعال و تهاجمی تبدیل کند.

معاون پژوهش حوزه علمیه استان کرمان، تکریم محققان و پاسداشت پژوهشگران جوان را از برنامه‌های محوری هفته پژوهش دانست و افزود: این مهم در قالب برگزاری جشنواره‌های علمی از جمله جشنواره علامه حلی(ره) و قدردانی از پژوهشگران و برگزیدگان پژوهشی مدارس علمیه استان پیگیری می‌شود.

حجت‌الاسلام انجم‌شعاع، برگزاری نشست‌های علمی پیرامون شخصیت علمی مرحوم محقق نائینی را از دیگر برنامه‌های هفته پژوهش برشمرد و خاطرنشان کرد: این نشست‌ها علاوه بر تقویت فضای گفت‌وگوی علمی میان اساتید و طلاب، بر نقش عالمان دینی در عرصه مسائل اجتماعی و حکمرانی اسلامی تأکید دارد.

وی همچنین از برگزاری کارگاه‌های مهارتی پژوهشی در هفته پژوهش خبر داد و گفت: این کارگاه‌ها با هدف آموزش مهارت‌های تحقیق، روش‌شناسی پژوهش و نگارش علمی برگزار می‌شود و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آثار پژوهشی طلاب خواهد داشت.

معاون پژوهش حوزه علمیه استان کرمان، با اشاره به همزمانی هفته پژوهش با روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: برگزاری کمیسیون‌های علمی مشترک میان حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استان از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.

حجت‌الاسلام انجم‌شعاع تأکید کرد: پژوهش در حوزه علمیه علاوه بر تولید دانش، زمینه‌ساز فهم عمیق‌تر معارف دینی، پاسخ‌گویی به چالش‌های فرهنگی و اجتماعی و تقویت هویت اسلامی جامعه است و امید می‌رود اجرای این برنامه‌ها موجب تقویت روحیه تحقیق، نوآوری و پژوهش‌محوری در بین اساتید و طلاب شود.