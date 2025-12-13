پخش زنده
امروز: -
جشن ازدواج آسان ۳۰ زوج جوان همزمان با آیین اختتامیه هفته فرهنگی با حضور مسئولان و فعالان فرهنگی در سالن همایش باغ ملی شهرستان قدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاتحی نژاد فرماندار و رئیس ستاد ازدواج آسان شهرستان قدس گفت:استفاده از ظرفیت خیرین و ایجاد زمینه دریافت تسهیلات ازدواج از بانکها در راستای تسهیل و ترویج فرهنگ ازدواج آسان و فرزند آوری از جمله اقدامات ستاد ازدواج آسان شهرستان قدس است.
در پایان این مراسم از فعالان فرهنگی شهرستان قدس تقدیر و به نو عروس ها و دامادها هدایایی اهدا شد.