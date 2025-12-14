رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان از کشف ۲۷ تُن روغن جامد و ۱۱۱ تُن شکر احتکار شده به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

کشف انبار احتکار روغن و شکر به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان از کشف ۲۷ تُن روغن جامد و ۱۱۱ تُن شکر احتکار شده به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ حسین بدری افزود: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار کالا‌های اساسی در طرح واپایش انبار‌ها مقدار ۲۷ تن روغن خوراکی و ۱۱۱ تُن کالای اساسی شکر از یک واحد انباری در شهرک صنعتی توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی کشف شد.

وی اظهار داشت: کارشناسان ارزش ریالی اقلام مکشوفه را بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند که در این خصوص یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی و کالای مکشوفه نیز با هماهنگی قضایی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شد.

این مقام انتظامی استان خاطرنشان کرد: پلیس در راستای مبارزه بی امان با قاچاق کالا و اخلالگران و محتکران همه تلاش خود را به کار بسته است تا تحرک از ضربه زنندگان به اقتصاد جامعه سلب شود.

وی از مردم خواست: در اجرای هر چه بهتر این طرح در صورت مشاهده و آگاهی از هرگونه جرائم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز و انبار کالا‌های اساسی، موضوع را از طریق ستاد خبری ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.