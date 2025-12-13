پخش زنده
امروز: -
رودخانه شاوور در شهر شوش زیباسازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهر شوش یکی از کهن شهرهای استان خوزستان و کشورمان که آثار بزرگی مذهبی، تاریخی و فرهنگی در آن وجود دارد که نمونه بارز آنها حرم مطهر حضرت دانیال نبی (ع)، کاخ تاریخی آپادانا، محوطه تاریخی شوش و چغازنبیل است.
یکی از زیباییهای شهر شوش رودخانه شاوور است که در از میان این شهر میگذرد و سالیان طولانی به عنوان شریان حیات مردم و روستای اطراف بوده است.
سعید مهرپور، شهردار شوش با اشاره به اهمیت رودخانه شاوور گفت:یکی از برنامههای در دستور کار مدیریت شهری شوش سانماندهی و زیباسازی رودخانه شاوور است که این اقدامات در دستور کار قرار دارد.