نخستین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان قزوین، امروز با حضور جمعی از مسئولان اقتصادی، دیپلماتیک و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، به صورت رسمی در شهر کراچی افتتاح شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین در گفتوگو با بخش خبری ۲۰، با اشاره به استقبال گسترده مردم و تجار پاکستانی از کالاهای ایرانی گفت: مردم پاکستان علاقهمند به خرید محصولات ایرانی هستند و بسیاری از تجار بزرگ برای سرمایهگذاری در استان قزوین اعلام آمادگی کردهاند.
وی افزود: در این نمایشگاه قراردادهای خوبی میان شرکتهای ایرانی و طرفهای پاکستانی منعقد شد و حتی توافقهایی برای تولید و بستهبندی مشترک در خاک پاکستان صورت گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه شهر کراچی با جمعیت ۳۵ میلیون نفری بازاری بکر برای کالاهای ایرانی محسوب میشود، تأکید کرد: ایجاد بازارهای جدید صادراتی میتواند به رونق تولید داخلی، کاهش مشکلات تورمی و افزایش ارزآوری کشور کمک کند.
عبدیان همچنین خبر داد که دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی قزوین در کراچی راهاندازی خواهد شد تا ارتباط مستقیم میان تجار پاکستانی و تولیدکنندگان ایرانی برقرار شود.
به گفته وی، این نمایشگاه تا فردا شب ادامه دارد و هدف اصلی آن توسعه صادرات، ارزآوری و ایجاد اشتغال پایدار در استان قزوین است.