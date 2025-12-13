پخش زنده
از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه پیامنور استان کرمان با حضور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیامنور کشور، قدر دانی شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیامنور کشور در ایم مراسم گفت: پژوهش زمانی ارزشمند و ماندگار است که پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد و به حل مسائل کشور و استان منجر وباید بر پژوهشهای درآمدزا و مسئلهمحور در این دانشگاه تمرکز شود.
علیرضا محدثی زرندی، با اشاره به شاخصهای مؤثر در رتبهبندیهای معتبر جهانی از جمله رتبهبندی تایمز، افزود: درآمدهای صنعتی پژوهش، تجاریسازی ایدهها، تأثیرگذاری اجتماعی پژوهشها (نفوذ علمی) و همچنین میزان استناد به مقالات علمی، از مهمترین مؤلفههایی است که در ارزیابی جایگاه دانشگاهها در سطح بینالمللی مورد توجه قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: رتبهبندیهای جهانی بر اساس همین شاخصها، دانشگاههای برتر را هر ساله معرفی میکنند و دانشگاه پیامنور نیز با برنامهریزی هدفمند و تقویت زیرساختهای پژوهشی و فناورانه، مسیر ارتقای جایگاه جهانی خود را با جدیت دنبال میکند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیامنور کشور با اشاره به تفاهمنامه دانشگاه پیامنور استان کرمان با استانداری و پارک علم و فناوری استان، این همکاری را فرصتی ارزشمند برای ایجاد تحول در حوزه پژوهش و فناوری دانست و گفت: این تعامل سهجانبه میتواند زمینهساز شکلگیری پژوهشهای مأموریتگرا، توسعه فعالیتهای دانشبنیان و افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت و دستگاههای اجرایی شود.
محدثی زرندی خاطرنشان کرد: با استقرار شرکتهای دانشبنیان در مراکز رشد و فناوری دانشگاه و مشارکت فعال اعضای هیئت علمی در این شرکتها، مسیر انجام تحقیقات کاربردی و مسئلهمحور بیش از گذشته هموار خواهد شد و نتایج پژوهشها به سمت خلق ارزش افزوده و درآمدزایی حرکت خواهد کرد.
در این مراسم، از ۱۰ پژوهشگر و فناور برتر دانشگاه پیامنور استان کرمان در بخشهای علوم پایه، علوم انسانی، فناور برتر، دانشجویی و کارمندی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.