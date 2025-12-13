تیم‌های بندرآستارا و استقلال زاهدان از ساعت ۱۵ فردا ۲۳ آذر، در ورزشگاه وحدت آستارا به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و گروه اول این رقابت‌ها از ساعت ۱۵:۰۰ فردا تیم‌های بندرآستارا و استقلال زاهدان در ورزشگاه وحدت آستارا به مصاف هم خواهند رفت.

همزمان در دیگر دیدار این گروه نیز تیم سپیدرود رشت در ورزشگاه بهشتی بوشهر میمهان تیم ملوان بوشهر خواهد بود.

تا پایان هفته هشتم رقابت‌های لیگ دسته دوم تیم بندرآستارا با چهار امتیاز در رده سیزدهم و تیم سپیدرود رشت با دو امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد.