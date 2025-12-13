پخش زنده
شهداب یزد در ششمین بازی خود در لیگ برتر والیبال هم به پیروزی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیمهای شهداب یزد و پاس گرگان در هفته ششم لیگ برتر والیبال کشور در سالن اختصاصی شهداب به مصاف هم رفتند.
بلندقامتان یزدی همانند پنج دیدار گذشته خود در لیگ برتر به پیروزی دست یافته تا آمار ۱۰۰ درصد پیروزی را به ثبت برسانند.
گرگانیها توانستند دست اول را ۲۵ ـ ۲۲ به پیروزی برسند، اما این یزدیها بودند که دستهای دوم تا چهارم را ۲۵ ـ ۱۹، ۲۶ ـ ۲۴ و ۲۵ ـ ۲۱ از آن خود کنند و در مجموع سه بر یک بر میزبان خود فائق آیند.
شهداب با این پیروزی ۱۸ امتیازی شد تا همچنان در صدر جدول قرار داشته باشد.
دیگر نماینده استان یعنی چادرملوی اردکان هم فردا از ساعت ۱۶ در سالن شهید سلیمانی این شهر میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود.
اردکانیها هم اکنون ششم جدول هستند و اصفهانیها در جایگاه سوم ایستادهاند.