به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان‌غربی در جلسه کمیته فنی بررسی طرح توسعه سایت ۲۰۰ هکتاری مهاباد گفت: طرح تفصیلی و تفکیکی سایت ۲۰۰ هکتاری نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد به تصویب رسید.

پیمان آرامون افزود: با تصویب این طرح در کمیته فنی طرح‌ها و الگو‌های ساخت سازمان ملی زمین و مسکن، روند توسعه و آماده سازی این طرح به زودی بررسی و اجرایی می‌شود.

آرامون اظهارکرد: با آماده سازی سایت ۲۰۰ هکتاری در شهرستان مهاباد، اراضی آماده شده به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته و روند احداث واحد‌های مسکونی آغاز خواهد شد.

وی گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی این شهرستان و کمبود زمین برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، الحاق ۲۰۰ هکتار به محدوده شهر و اختصاص آن به این طرح انجام شد.

مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: با اختصاص این میزان زمین نیاز بخش عمده متقاضیان به زمین رفع خواهد شد و این اراضی قابلیت بارگذاری بیش از ۱۴ هزار واحد مسکونی را دارد.