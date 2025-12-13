پخش زنده
طرح توسعه سایت ۲۰۰ هکتاری شهر مهاباد تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجانغربی در جلسه کمیته فنی بررسی طرح توسعه سایت ۲۰۰ هکتاری مهاباد گفت: طرح تفصیلی و تفکیکی سایت ۲۰۰ هکتاری نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد به تصویب رسید.
پیمان آرامون افزود: با تصویب این طرح در کمیته فنی طرحها و الگوهای ساخت سازمان ملی زمین و مسکن، روند توسعه و آماده سازی این طرح به زودی بررسی و اجرایی میشود.
آرامون اظهارکرد: با آماده سازی سایت ۲۰۰ هکتاری در شهرستان مهاباد، اراضی آماده شده به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته و روند احداث واحدهای مسکونی آغاز خواهد شد.
وی گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی این شهرستان و کمبود زمین برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن، الحاق ۲۰۰ هکتار به محدوده شهر و اختصاص آن به این طرح انجام شد.
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجانغربی اضافه کرد: با اختصاص این میزان زمین نیاز بخش عمده متقاضیان به زمین رفع خواهد شد و این اراضی قابلیت بارگذاری بیش از ۱۴ هزار واحد مسکونی را دارد.