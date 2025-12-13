مس کرمان در هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، برابرپالایش نفت بندرعباس به تساوی بدون گل رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، مس کرمان و پالایش نفت بندرعباس عصر امروز، شنبه ۲۲ آذر، از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس با هم روبرو شدند. و با وجود تلاش دو تیم ، به تساوی بدون گل رسیدند.

جریان بازی در بیشتر دقایق متعادل بود و موقعیت‌های خطرناک چندانی روی دروازه‌ها ایجاد نشد.

و علاوه بر هواداران تیم میزبان، تعدادی از هواداران تیم مس کرمان نیز در ورزشگاه حضور داشتند و تیم خود را تشویق کردند.

اما دیگر نماینده هرمزگان، تیم فوتبال شناور سازی قشم دیروز (۲۱ اذر) مقابل میزبان خود مس شهربابک با یک گل مغلوب شد.