به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمود از اهالی روستای بغدادآباد مهریز، ۱۸ سال داشت که راهی جبهه‌های جنوب کشور شد و پس از یکسال از حضور در میدان نبرد، در سال ۶۷ در یکی از عملیات‌های والفجر به خط مقدم رفت، اما دیگر برنگشت.

همرزمانش روایت می‌کنند که پس از پایان عملیات، گروهی از نیرو‌ها به اسارت دشمن در آمدند، اما نام محمود در میان آزادگان نبود و از آن زمان او مفقود الاثر است.

اکنون تنها مادر مانده است، با دلی پر از صبر و چشمانی خسته از انتظار که هنوز در آرزوی خبری از فرزند شهیدش روزگار می‌گذراند.