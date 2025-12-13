­تیم شهداب یزد با برتری مقابل پاس گرگان، صدرنشینی اش در هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان قطعی شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با درخواست برخی از باشگاه‌های لیگ برتر مبنی تغییر زمان برگزاری دیدار‌های خود در هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان برای حضور در مراسم اهدای جوایز مسابقات قهرمانی جهان، هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان در سه روز ۲۲، ۲۳ و ۳۰ آذرماه پیگیری خواهد شد.

بر این اساس جدال دو تیم شهداب یزد و پاس گرگان از ساعت ۱۸ امروز در سالن اختصاصی شهداب در یزد آغاز شد.

تیم شهداب یزد این مسابقه را با ترکیب احد حسن زاده، امیرحسین صداقت، سیدرضا سادات الحسینی، یوسف کاظمی، علی عثمان فریاد، یونس جوان و آرمان صالحی (لیبرو) شروع کرد.

عیسی سنگدوبینی سرمربی پاس گرگان نیز در ابتدای این دیدار از دانیال صادقی، کیاوش حیدری، میربابک موسوی، پارسا حیدری، موعود آقا پور، مهدی ظفر و کمیل خجسته (لیبرو) بهره برد.

شهدابی‌ها در این دیدار خانگی سه بر یک و با امتیاز‌های (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر۱۹، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۱) به پیروزی رسیدند.

شاگردان مهدی مهدوی با این برد که ششمین برد پیاپی این تیم بود، صدرنشینی خود را در هفته ششم قطعی کردند و ۱۸ امتیازی شدند.

شهباز صدری و احمد سرمست ناظران فنی و داوری این دیدار بودند که به مدت ۹۸ دقیقه طول کشید.

حامد آقابراری، مجتبی نعمتی و محمدنیک سرشت نیز به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک، قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

دو دیدار دیگر هفته ششم لیگ برتر مردان فردا (یکشنبه ۲۳ آذر) در شهر‌های ورامین و اردکان برگزار می‌شود.