به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بدره گفت: طرح ملی درختکاری در زیر سایه مادر که به مناسبت روز زن و مادر اجرایی شد؛ با تأکید بر فرهنگ‌سازی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و با محوریت مشارکت مردمی؛ به‌ویژه خانواده‌ها و مادران، در حال اجرا است.

حکمت آشور، اظهار کرد: در این طرح، بیش از ۱۰۰ هزار بذر از گونه‌های بومی و محلی؛ شامل: بلوط و بادام درعرصه‌های منابع طبیعی کاشت می‌شود.