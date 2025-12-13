پخش زنده
پویش طرح ملی درختکاری در زیر سایه مادر با مشارکت اقشار مختلف مردم با کاشت ۱۰۰ هزار بذر در عرصههای ملی شهرستان بدره آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بدره گفت: طرح ملی درختکاری در زیر سایه مادر که به مناسبت روز زن و مادر اجرایی شد؛ با تأکید بر فرهنگسازی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و با محوریت مشارکت مردمی؛ بهویژه خانوادهها و مادران، در حال اجرا است.
حکمت آشور، اظهار کرد: در این طرح، بیش از ۱۰۰ هزار بذر از گونههای بومی و محلی؛ شامل: بلوط و بادام درعرصههای منابع طبیعی کاشت میشود.