قول مساعد استاندار قم برای پیگیری دغدغههای مردم در بسته «به کسی برنخوره»
به کسی برنخوره این هفته تشکری داشته از استاندار قم و قول مساعد وی برای حل مشکل آلایندگی یکی از واحدهای صنعتی منطقه اقتصادی سلفچگان که به دغدغه اهالی این منطقه تبدیل شده ،گلایه رانندگان تاکسی خط ساحلی به نوبهار،قصه ادامه دار چالههای سطح شهر،فرارسیدن شب یلدا و گرانی ها و تصاویری از قاب دوربین شهروندان پرداخته است.