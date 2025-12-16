به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی ایرانخواه، دبیر ستاد اعتکاف شهرستان زنجان، از آغاز ثبت‌نام مراسم معنوی اعتکاف از روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه تا ۲ دی‌ماه خبر داد.

به گفته وی، علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی https://etekaf-zn.ir نسبت به ثبت‌نام در این مراسم معنوی اقدام کنند.

ایرانخواه با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری هرچه بهتر اعتکاف امسال افزود: در مجموع ۴۸ مسجد در قالب بخش‌های مختلف از جمله دانش‌آموزی، عمومی، معارفی، دانشجویی، معلمان، مادر_کودک، مادر_دختر و پدر_پسر برای میزبانی از معتکفان در سطح شهرستان زنجان آماده شده است.

وی همچنین اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰۰۰ نفر در مراسم اعتکاف امسال شرکت کنند و در این راستا، ۷۰۰خادم برای خدمت‌رسانی، پذیرایی و انجام امور اجرایی در مساجد حضور خواهند داشت.

ایرانخواه در پایان یادآور شد: مراسم معنوی اعتکاف امسال همزمان با ایام‌البیض ماه رجب، در روز‌های ۱۳ تا ۱۵ دی‌ماه برگزار می‌شود و تلاش شده است با برنامه‌های فرهنگی، معرفتی و عبادی متنوع، فضایی آرام و معنوی برای بهره‌مندی هرچه بیشتر معتکفان فراهم شود.