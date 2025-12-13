به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

رحلت عالم مجاهد و خادم صدیق و مردمی، حضرت آیت‌الله حاج شیخ سیدمحمد شاهچراغی (رحمت‌الله‌علیه)، موجب تأسف و تألم گردید.

آن فقید سعید که عمر بابرکت خود را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی، دفاع از ارزش‌های دینی و انقلاب، و ایفای مسئولیت‌های خطیر از جمله امامت جمعه مهدی شهر و سمنان، مدیریت بنیاد شهید استان و نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری صرف کرد، نمونه‌ای برجسته از مجاهدت علمی، معنوی و انقلابی بود.

اینجانب این ضایعه را به محضر علماء و روحانیت محترم، شاگردان و علاقمندان، مردم شریف استان سمنان و بیت معزز ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه، علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.