حجت الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی رحلت عالم مجاهد آیتالله حاج شیخ سیدمحمد شاهچراغی (رحمتاللهعلیه) را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
انا لله و انا الیه راجعون
رحلت عالم مجاهد و خادم صدیق و مردمی، حضرت آیتالله حاج شیخ سیدمحمد شاهچراغی (رحمتاللهعلیه)، موجب تأسف و تألم گردید.
آن فقید سعید که عمر بابرکت خود را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی، دفاع از ارزشهای دینی و انقلاب، و ایفای مسئولیتهای خطیر از جمله امامت جمعه مهدی شهر و سمنان، مدیریت بنیاد شهید استان و نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری صرف کرد، نمونهای برجسته از مجاهدت علمی، معنوی و انقلابی بود.
اینجانب این ضایعه را به محضر علماء و روحانیت محترم، شاگردان و علاقمندان، مردم شریف استان سمنان و بیت معزز ایشان تسلیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه، علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.