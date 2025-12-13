کوهنورد ۵۴ ساله اردبیلی، به دلیل کاهش سطح هوشیاری و ایست قلبی در ارتفاعات بزقوش فوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس جمعیت هلال احمر سراب گفت: این کوهنورد عصر دیروز به همراه گروهی از دوستان خود، قصد صعود به ارتفاعات ۳۳۰۳ متری برقوش را داشته است که پس از کاهش سطح هوشیاری، با تلاش کوهنوردان به پناهگاه هیئت کوهنوردی منتقل شد، اما به دلیل کاهش سطح هوشیاری و ایست قلبی جان خود را از دست داد.

هادی پهلوانی افزود: امدادگران جمعیت هلال احمر این شهرستان بلافاصله پس از اطلاع از موضوع برای نجات این کوهنورد عازم پناهگاه در ارتفاعات بزقوش شدند و پس از حدود هفت ساعت عملیات سخت در تاریکی شب، پیکر کوهنورد را به پایین کوه آوردند و تحویل خودروی فوریت‌های پزشکی دادند.