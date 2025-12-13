مدیرعامل صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با هدف بررسی ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک استاندار کرمان دیدار و گفتگو کرد.

امیرعلی نعمت الهی مدیرعامل صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با هدف بررسی ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک؛ با دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار در خصوص نقش صندوق بازنشستگی مس در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کرمان، حمایت از بازنشستگان و همچنین مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.