بازدید میدانی دادستان تهران و ۱۰۵ نفر از قضات از پنج زندان استان تهران، زمینه آزادی ۱۱۳ نفر از محکومان واجد شرایط قانونی را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دادستان تهران در بازدید از ندامتگاه اوین گفت: این بازدید در اجرای تکالیف رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور میدانی در زندان‌ها و بررسی مستقیم درخواست‌ها و دغدغه‌های زندانیان انجام شد.

صالحی همچنین گفت: ۱۰۵ نفر از همکاران قضایی به‌صورت هم‌زمان از پنج زندان استان تهران بازدید کردند و به‌صورت حضوری و چهره‌به‌چهره با مددجویان ملاقات داشتند تا ضمن شنیدن درخواست‌های آنان، وفق مقررات قانونی اقدام شد.