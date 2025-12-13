پخش زنده
امروز: -
بازدید میدانی دادستان تهران و ۱۰۵ نفر از قضات از پنج زندان استان تهران، زمینه آزادی ۱۱۳ نفر از محکومان واجد شرایط قانونی را فراهم کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دادستان تهران در بازدید از ندامتگاه اوین گفت: این بازدید در اجرای تکالیف رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور میدانی در زندانها و بررسی مستقیم درخواستها و دغدغههای زندانیان انجام شد.
صالحی همچنین گفت: ۱۰۵ نفر از همکاران قضایی بهصورت همزمان از پنج زندان استان تهران بازدید کردند و بهصورت حضوری و چهرهبهچهره با مددجویان ملاقات داشتند تا ضمن شنیدن درخواستهای آنان، وفق مقررات قانونی اقدام شد.