پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش اعلام کرد: یکشنبه و دوشنبه ۲۳ و ۲۴ آذر فعالیت مدارس ابتدایی غیر حضوری و کودکستانها تعطیل هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، با برگزاری جلسه فوق العاده ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان و با توجه به بررسیهای کارشناسی پیرامون شیوع بیماری آنفلوآنزا در استان و به منظور حفظ سلامت دانشآموزان و جلوگیری از گسترش بیماری آنفلوانزا تمامی کودکستانهای استان یکشنبه و دوشنبه تعطیل خواهند بود.
کلاسهای درس مقطع ابتدایی مدارس دولتی و غیردولتی در سراسر استان نیز یکشنبه و دوشنبه غیرحضوری (مجازی) برگزار خواهند شد.
کلاسهای درس در سایر مقاطع تحصیلی متوسطه اول و دوم با روال عادی و با تأکید بر رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی برگزار خواهند شد.
مادران شاغل در ادارات دولتی و دارای فرزند دانشآموز ابتدایی یا خردسال، با موافقت مدیر دستگاه مربوطه در روزهای یکشنبه و دوشنبه مشمول دورکاری می شوند.
فرهنگیان، دانشآموزان و اولیای دانش آموزان با رعایت حداکثری دستورالعمل های بهداشتی، استفاده از ماسک، تهویه مناسب کلاسها و محیطهای آموزشی، شستشوی مرتب دستها در راستای کنترل شیوع بیماری آنفلوانزا همکاری کامل داشته باشند.
کانونهای زبان مجاز به برگزاری کلاسهای خود با رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستند.