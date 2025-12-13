پخش زنده
فرماندار مهریز: مهریز باغشهر تاریخی و یکی از شهرستانهای دارای ظرفیتهای کمنظیر استان یزد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عسکرزاده گفت: شهرستان مهریز به عنوان باغشهر تاریخی استان یزد ثبت شده و در فاصله حدود ۲۵ کیلومتری مرکز استان، در مسیر محورهای مواصلاتی شمال–جنوب کشور قرار دارد و از شهرستانهای مهم و دارای ظرفیت استان یزد به شمار میرود.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی مهریز افزود: نزدیکی این شهرستان به مرکز استان و قرار گرفتن آن در حوزه آبریز شیرکوه، زمینهساز شکلگیری ظرفیتهای متنوع گردشگری، کشاورزی و تاریخی در سطح شهر و روستاهای شهرستان شده است.
فرماندار مهریز با بیان اینکه پنج روستای هدف گردشگری در این شهرستان وجود دارد، تصریح کرد: این روستاها به دلیل همجواری با شهر مهریز و قرار گرفتن در حریم طبیعی شیرکوه، در روزهای پایانی هفته میزبان شمار زیادی از شهروندان یزدی و گردشگران استانی و کشوری هستند.
عسکرزاده با اشاره به ظرفیتهای آبی شهرستان گفت: وجود قناتهای متعدد از جمله قنات جهانی حسنآباد که همچنان فعال است و آب آن به سمت مرکز استان جاری میشود، از ویژگیهای مهم مهریز به شمار میرود.
وی ادامه داد: شهرستان مهریز از نظر آثار تاریخی نیز جایگاه ویژهای دارد؛ بیش از ۶۰۰ اثر تاریخی در این شهرستان شناسایی شده که ۱۲۰ اثر آن در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. همچنین وجود بناهایی مانند قلعه مهرپادین، باغ جهانی پهلوانپور و کاروانسرای زینالدین، مهریز را به یکی از شهرستانهای شاخص استان از نظر آثار تاریخی و جهانی تبدیل کرده است.
عسکرزاده با اشاره به جاذبههای گردشگری طبیعی و زیرساختی شهرستان اظهار داشت: مناطقی مانند غربالبیز، پارک کوهستان مهریز، پارک حسنآباد، تنها واحد سیمان استان، بندر خشک پیشگامان کویر و فرودگاه آموزشی، بخشی از ظرفیتهای متنوع شهرستان مهریز محسوب میشود که زمینه توسعه گردشگری و اقتصادی این منطقه را فراهم کرده است.