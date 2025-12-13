فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر استمرار راه شهیدان، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و آمادگی همه‌جانبه برای دفاع از عزت، استقلال و امنیت کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا)، عصر امروز با حضور در گلزار شهدای کرمان، به مقام شامخ سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، سیدالشهدای جبهه مقاومت و دیگر شهدای آرمیده در این مکان مقدس، ادای احترام کرد.

امیر سرتیپ علی جهانشاهی با قرائت فاتحه و اهدای گل، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر استمرار راه شهیدان، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و آمادگی همه‌جانبه برای دفاع از عزت، استقلال و امنیت کشور تأکید کرد.