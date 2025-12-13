رئیس جمهور در پیامی، درگذشت پیشکسوت فرهیخته عرصه فرهنگ و ادب، پژوهشگر، کتاب‌شناس و مترجم نام‌آور کشور، استاد کامران فانی را به جامعه علمی، ادبی و فرهنگی ایران و خانواده گرامی ایشان تسلیت گفت.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت پیشکسوت فرهیخته عرصه فرهنگ و ادب، پژوهشگر، کتاب‌شناس و مترجم نام‌آور کشور، استاد کامران فانی را به جامعه علمی، ادبی و فرهنگی ایران و همچنین خانواده محترم و بازماندگان گرامی ایشان تسلیت می‌گویم.

این دانشمند ارجمند در چند دهه تحقیق ژرف و کوشش مداوم در عرصه کتاب‌شناسی، فرهنگ‌نویسی، تألیف و ترجمه، با خدمات ماندگار خود در پاسداشت و سامان‌دهی میراث مکتوب ایرانی، نقش برجسته‌ای در اعتلای دانش و فرهنگ این سرزمین ایفا کرد. آثار و تلاش‌های علمی او سرمایه‌ای ارزشمند برای اهل کتاب و پژوهشگران است و بی‌تردید، نام و یاد او در حافظه فرهنگی ایران ماندگار خواهد ماند.

اینجانب، ضمن تجلیل از خدمات اثرگذار این ادیب درگذشته، از درگاه خداوند متعال برای ایشان، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با صالحان و برای عموم بازماندگان، صبر، سلامتی و اجر، مسئلت می‌کنم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران