به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر از صدور ۱۹ فقره اخطاریه زیست‌محیطی خطاب به واحد‌های صنعتی آلاینده در این شهرستان خبر داد.

سیدرضا مدنی اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت و پایش واحد‌های صنعتی، معدنی، خدماتی و تولیدی، در فصل پاییز سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳۰ واحد صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک توسط کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر مورد پایش قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این پایش‌ها به‌صورت سرزده، بدون هماهنگی قبلی و در برخی موارد به شکل نامحسوس انجام شده که در جریان آنها، وضعیت رعایت الزامات قانونی و زیست‌محیطی واحد‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

مدنی با اشاره به استمرار این بازدیدها، افزود: در نتیجه این بازدیدها، ۱۹ فقره اخطاریه زیست‌محیطی به دلیل عدم رعایت ضوابط و الزامات قانونی، برای واحد‌های متخلف صادر و ابلاغ شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر با اشاره به استمرار این روند نظارتی، تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پایش همه واحد‌های صنعتی، معدنی، خدماتی و تولیدی به‌صورت فصلی و مداوم در دستور کار این اداره قرار دارد.

مدنی خاطرنشان کرد: در این پایش‌ها، مواردی همچون نحوه مدیریت پسماندها، جلوگیری از آلودگی هوا، مدیریت و دفع صحیح پساب‌ها و سایر الزامات زیست‌محیطی به‌طور ویژه مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.