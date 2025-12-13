پوستر نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان با حضور استاندار کرمان، شنبه ۲۲ آذرماه، در تالار فرهنگ و هنر کرمان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی استاندار کرمان در حاشیه این مراسم با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب استان کرمان پس از شش سال، اظهار کرد: نمایشگاه کتاب یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی است و برگزاری آن می‌تواند زمینه حضور اقشار مختلف مردم استان را برای بازدید و تهیه کتاب فراهم کند.

نمایشگاه کتاب استان کرمان با شعار «کرمان برفراز، لبخند کتاب به کرمان» و با حضور ناشران برجسته و تخصصی کشور، همچنین ناشران و مهمانان خارجی، برگزار خواهد شد.

نوزدهمین نمایشگاه کتاب استان کرمان از ۲۷ آذر تا سوم دی‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۲۱، با مشارکت خانه کتاب و ادبیات ایران و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، پذیرای علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی خواهد بود.