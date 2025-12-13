به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشکلات و نواقص پیاده‌روی مجتمع ادارات شهرستان ورامین برای تردد روشندلان شهرستان برطرف شد و روشندلان شهرستان می توانند به راحتی در این منطقه تردد کنند.

معاون عمرانی شهرداری ورامین گفت: در چهار سال گذشته بیش از ۲۰ هزار متر مربع همسطح سازی و مناسب سازی پیاده رو با ایجاد خطوط سنگ چین برای روشندلان داشته ایم .