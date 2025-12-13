برگزاری همایش بنیاد الزهرا با هدف گنشگری برای افزایش جمعیت در قم
همایش بنیاد الزهرا با هدف گنشگری برای افزایش جمعیت با حضورمسئولان این بنیاد در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مسئول بنیاد الزهرا با اشاره به اینکه این بنیاد از سال ۶۲ کار خود را آغاز کرده است گفت: در حال حاضر بزرگترین هدفی که در دستور کار قرار دارد کنشگری برای پیشگیری از کاهش جمعیت است.
حجت الاسلام تقی امامی افزود:کارگروههای ویژهای شامل پایش جوانان مجرد، ارائه مشاوره، همسان گزینی و معرفی افراد به یکدیگر، ارائه خدمات جهیزیه، مسکن، اشتغال، پیشگیری از طلاق، ورود در فضای مجازی و توانمندسازی اقتصادی خانوادهها در این بنیاد تشکیل شده است.
بنیاد الزهرادر حال حاضر در ۴۰۰ شهر با ۴۰۰۰ پایگاه فعال است.