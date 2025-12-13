به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مسئول بنیاد الزهرا با اشاره به اینکه این بنیاد از سال ۶۲ کار خود را آغاز کرده است گفت: در حال حاضر بزرگترین هدفی که در دستور کار قرار دارد کنشگری برای پیشگیری از کاهش جمعیت است.

حجت الاسلام تقی امامی افزود:کارگروه‌های ویژه‌ای شامل پایش جوانان مجرد، ارائه مشاوره، همسان گزینی و معرفی افراد به یکدیگر، ارائه خدمات جهیزیه، مسکن، اشتغال، پیشگیری از طلاق، ورود در فضای مجازی و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها در این بنیاد تشکیل شده است.