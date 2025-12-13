پخش زنده
هوشنگ مرادیکرمانی، خالق «قصههای مجید» که چند روز پیش آنژیوگرافی شد، از بیمارستان مرخص شد و دوران نقاهت را در منزل میگذراند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمامرکز کرمان، هومن مرادی کرمانی، فرزند هوشنگ مرادی کرمانی درباره وضعیت پدرش گفت: پدرم عصر روز گذشته (جمعه، ۲۱ آذر) از بیمارستان مرخص شد. البته خود پدر هم میخواست زودتر از بیمارستان به خانه برود. الآن دوره نقاهت را در منزل خواهد گذراند.
هوشنگ مرادی کرمانی هم در صحبتهایی کوتاه گفت: خبر بستری و مرخص شدنم تأثیری در زندگی مردم ندارد. من سالها پیش چهار خط برای مردم نوشتهام و از این جهت به من محبت دارند.
خالق «قصههای مجید» در پی تشدید بیماری قلبی در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده بود که با تشخیص ضعف قلب، روز پنجشنبه، ۲۰ آذر، با جراحی، باتری در قفسهٔ سینه او کار گذاشته شد.
هوشنگ مرادی کرمانی زاده ۱۶ شهریور ۱۳۲۳ در روستای سیرچ از توابع بخش شهداد کرمان است. تا کلاس پنجم ابتدایی در آن روستا درس خواند و همراه پدربزرگ و مادربزرگش زندگی کرد.
مرادی کرمانی سال ۱۳۵۳ داستان «قصههای مجید» را خلق کرد که شهرت زیادی دارد. «شما که غریبه نیستید»، «مهمان مامان»، «خمره»، «پلو خورش»، «قاشق چایخوری»، «مربای شیرین»، «بچههای قالیبافخانه» و «ته خیار» از جمله دیگر آثار این نویسنده است.
آثار مرادی کرمانی به زبانهایی همچون آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی و هندی ترجمه شده است.