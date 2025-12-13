به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان، امیر سرتیپ «علی جهانشاهی» با اشاره به حساسیت و اهمیت راهبردی قرارگاه منطقه جنوب شرق، گفت: این منطقه به دلیل دربرگرفتن استان‌های پهناور کرمان، سیستان و بلوچستان و بخشی از استان هرمزگان، همجواری با کشور‌های برادر مسلمان افغانستان و پاکستان و همچنین اشراف بر سواحل راهبردی دریای عمان در پیوندگاه خلیج فارس و اقیانوس هند، همواره مورد تأکید ستاد کل نیرو‌های مسلح بوده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر یگان‌های بیشتری را در منطقه جنوب شرق مستقر کرده و در زمینه افزایش یگان‌ها، هم از نظر کمی و هم کیفی، اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. یگان‌های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی منطقه‌ای به‌ویژه در استان کرمان تقویت و مستقر شده‌اند.

وی با بیان اینکه یگان‌های واکنش سریع و پهپادی در این منطقه توسعه یافته‌اند، تصریح کرد: در حوزه پهپادی، متناسب با نیاز‌های عملیاتی، هم در بخش کمیت و هم کیفیت، اقدامات مؤثری انجام شده و از پهپاد‌های رزمی، شناسایی، انتحاری و اطلاعاتی برای پایش مستمر مرز‌ها استفاده می‌شود.

امیر سرتیپ جهانشاهی ادامه داد: یگان‌های مستقر در مرز‌های جنوب شرق به تجهیزات پیشرفته الکترونیکی مرزی برای پایش و انسداد مرز مجهز شده‌اند و احداث پایگاه‌ها، برجک‌ها و زیرساخت‌های مرزی مناسبی در این منطقه صورت گرفته است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تأکید کرد: به لطف خداوند، اقدامات لازم برای برقراری و تثبیت امنیت در منطقه جنوب شرق انجام شده و یگان‌های نیروی زمینی ارتش در کنار سایر نیرو‌های مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و بسیج مردمی، آمادگی کامل دارند در هر نقطه‌ای که نیاز باشد، از کشور عزیزمان دفاع کنند.