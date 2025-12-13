در پی رحلت ملکوتی حضرت آیت‌الله سید محمد شاهچراغی(ره) عالم متقی ، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، استاندار سمنان و اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در پیام ضایعه را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، متن این پیام به شرح زیر است:

آموزگار اخلاق، حضرت آیت الله سید محمد شاهچراغی (ره) نماینده سابق ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان و نماینده پیشین مردم شریف استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری موجب تأثر عمیق و اندوه فراوان گردید.

آن فقید سعید و چهره ماندگار دینی و انقلابی عمر پربرکت خود را با اخلاص تقوا ساده زیستی صبر حلم و تواضح در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و اهتمام ویژه به تربیت اخلاقی جامعه سپری کرد و با منش پدرانه و مردمی، همواره ملجأ اعتماد و آرامش مردم بود.

فقدان این شخصیت ممتاز ضایعه ای جبران ناپذیر برای جامعه ایمانی و مردم قدرشناس استان سمنان به شمار می آید.

بدینوسیله این مصیبت بزرگ را به محضر مقدس حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی مراجع عظام تقلید، بیت مکرم شاگردان و ارادتمندان آن مرحوم و عموم مردم شریف استان سمنان تسلیت عرض می نماییم .

به پاس سال ها مجاهدت دینی تبلیغی و انقلابی آن فقید سعید روزهای یکشنبه دوشنبه و سه شنبه در سراسر استان سمنان عزای عمومی اعلام میگردد و شهرستان سمنان نیز در روز دوشنبه تعطیل خواهد بود.

بدون تردید مردم مؤمن و انقلابی استان با حضور در مراسمات تشییع و تدفین این عالم ربانی بار دیگر قدردانی خود را از دهه ها خدمت مخلصانه و مجاهدت های خستگی ناپذیر ایشان به نمایش خواهند گذاشت. در پایان از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.