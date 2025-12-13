تفاهم نامه همکاری چند جانبه بین سپاه عاشورا، منطقه آزاد ارس و شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی و موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیجیان امضاء شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این تفاهم نامه با هدف کمک به دولت در بخش‌های مختلف عمرانی برای تسریع در پیشرفت طرحها و اجرای پروژه‌های جدید در استان به امضا رسید.

در این تفاهم نامه کمک به آماده سازی سایت ۲۲۰ هکتاری الحاقیه شهرک صنعتی سردار شهید سلیمانی نیز لحاظ شده است.

همچنین در تفاهم نامه‌ دیگری بین سپاه عاشورا، اداره راه و شهرسازی و موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج ایجاد ۲ سایت ۱۱۵ هکتاری و ۳۷ هکتاری نهضت ملی مسکن در هشترود برای کمک به دولت در ساخت واحدهای مسکونی برای قشرهای ضعیف جامعه به امضا رسید.