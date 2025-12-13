به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس مجتمع آموزشی ائمه اطهار در مراسم روز زن و مادر ویژه همسران اساتید، دانش آموختگان و همسران مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار با اشاره به اهمیت خانواده و نقش آن در رشد و توسعه شخصیت افراد گفت: درآموزه‌های دینی و دستور بزرگان دین آموزش تعالیم دینی در بین اعضای خانواده وظیفه زن و مرد است و زوجین هر دو باید در انجام اعمال خیر در کانون خانواده قراردبگیرد.

آیت الله شیخ جواد فاضل لنکرانی با بیان اینکه در اسلام نسبت به خانواده تاکید زیادی شده است افزود: بر طبق مبانی دینی و قرآنی هر چه زنان برای تقویت علمی و دینی مردان تلاش نمایند اجر و پاداش آن را ازخداوند دریافت می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در این مراسم با اشاره به ضرورت شناخت آسیب‌های خانواده گفت: در آسیب شناسی‌ها یک سری باید‌ها و نباید‌ها دوربین زوجین باید رعایت شود و زن مرد باید از آفت بد دهانی، قدر نشناسی، بهانه جویی دوری کنند و با ارتباط کلامی درست، گوش دادن مناسب، و قدر شناسی زوجین و احترام به همدیگر از یکدیگر و مودت و رحمت کانون خانواده‌ها را گرم‌تر نمایند.