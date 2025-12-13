به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری در جریان بازدید از بندر امام خمینی ماهشهر از تسریع پهلوگیری، تخلیه و حمل نهاده‌های دامی خبر داد و افزود : بیش از ۴ میلیون تن کالا‌های اساسی در بندر امام خمینی موجود است.

وی افزود: این بندر مبنای ورود بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی کشور بوده و از اهمیت ویژه‌ای برای تأمین امنیت غذایی برخوردار است و با گره‌گشایی‌های اخیر، نگرانی تولیدکنندگان برطرف شده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت : خوشبختانه فعالیت‌ها در بندر با سرعتی بسیار خوب و قابل قبول در حال انجام است و روند پهلوگیری کشتی‌ها، تخلیه و حمل کالا در شرایط عادی و متناسب با نیاز کشور جریان دارد.

نوری افزود: در هفته‌های گذشته برخی مشکلات در حوزه فرآیند‌های اداری و بسته‌ها و مجوز‌های ارزی وجود داشت که با دستورات گره‌گشای رؤسای محترم قوا، به‌ویژه در زمینه تأمین ارز واردکنندگان و صدور مجوز تخلیه و حمل ۱۰۰ درصدی کالا‌های اساسی و فاسدشدنی از بندر، این موانع برطرف شد.

وی گفت : پس از این تصمیمات، هم سرعت پهلوگیری و تخلیه کشتی‌ها افزایش یافته و هم حمل کالا به مناطق مختلف کشور شتاب بیشتری گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر آثار مثبت این روند گفت: این وضعیت نویدبخش رونق تولید در بخش دام و طیور کشور است و اطمینان می‌دهیم که تولیدکنندگان عزیز بدون هیچ دغدغه‌ای نهاده‌های دامی مورد نیاز واحد‌های خود را دریافت خواهند کرد.