مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: در طرح پیاده‌سازی نظام نوآوری و فناوری ۱۰ اولویت ترسیم شده وامیداست آنها محقق شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ سیدمصطفی فیض اردکانی در همایش روز ملی صنعت مس و همایش ملی ایده‌های نوآورانه و فناورانه زنجیره ارزش مس در تالار خیام دانشگاه ولیعصر رفسنجان اعلام کرد: در خودرو‌های برقی متوسط مصرف مس ۸۰ کیلوگرم شده که نسبت به خودرو‌های دیگر چهار برابر است و افزایش مصرف مس و مصارف با ماهیت‌های جدید در حال ایجاد است که کسری ساختاری در کل دنیا ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به اینکه ارزش افزوده در زنجیره مس در بخش کنسانتره است و حتما باید به حلقه‌های دیگر زنجیره توجه شود، گفت: کشور‌هایی اقدام به سرمایه‌گذاری کردند که مصرف مس بالایی دارند و این باید در نقشه توسعه صنعتی ایران دیده شود و در شرکت ملی مس حتما همراه این هستیم اقتضائات را در نظر می‌گیریم.

مدیرعامل صنایع مس ایران با بیان اینکه شرکت ملی مس در گام دوم است، افزود: در برنامه هفتم توسعه، تولید ۸۰۰ هزار تن کاتد برنامه‌ریزی شده است.

فیض افزود: ۶ درصد منابع مس دنیا در ایران است، اما نرخ استخراج در ایران زیر یک است. شرکت مس به عنوان پیشران صنعت مس باید مسیر خودش را درست تشخیص دهد.

وی ناترازی در انرژی را مطرح کرد و گفت: ۷۲ طرح توسعه‌ای در ۲۳ بسته تنظیم و اولویت‌بندی کردیم.

فیض با بیان اینکه باید دقت بالایی در حوزه بهره‌وری داشته باشیم، ادامه داد: توسعه فناوری و اکوسیستم نوآوری در شرکت ملی صنایع مس از اهمیت زیادی برخوردار است و در این رویداد ملی اعلام می‌کنیم هر آنچه ایده و نظری برای بهبود فرایند و تقویت زنجیره ارزش وجود دارد خریداریم و بستر آن فراهم است.

وی با اشاره به پیگیری انتقال فناوری از الزامات شرکت ملی مس برای بین‌المللی شدن گفت: باید با نوسازی و تقویت ناوگان معدن کاری نرخ استخراج را بالا ببریم و با رعایت استاندارد‌ها بازار‌ها را از دست ندهیم.

فیض یادآور شد: در طرح پیاده‌سازی نظام نوآوری و فناوری ۱۰ اولویت را ترسیم کردیم که امیدوارم بتوانیم آن را محقق کنیم. بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور و هم آوری آن در شرکت مس مهم است و ورود صنعت چهار به شرکت مس مسیر خود را آغاز کرده است.

وی بیان کرد: ۴۸ درصد معادن با هوش مصنوعی ادغام شدند و در مجموع ۷۰ درصد شرکت‌های مس از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند.

فیض اظهار کرد: اولین شرکتی بودیم که در بازار سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شده‌ایم. اما در فناوری‌های نوظهور عقب هستیم که باید بتوانیم جهشی درحوزه‌های تولیدی و معدنی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ارتقاء بهره‌وری مبتنی بر فناوری در دستور کار شرکت مس است، افزود: مس سبز در دنیا مطرح است و دنیا به این سمت حرکت می‌کند و شرکت‌های بزرگ خود را مکلف به این استاندارد‌ها می‌دانند.