بنزین با کارت جایگاه: لیتری ۵ هزار تومان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۲- ۲۱:۱۲
خبرهای مرتبط

 بنزین سه نرخی شد 

همه چیز درباره آغاز اجرای طرح سه نرخی بنزین

افزایش نرخ سوم بنزین به ۵۰۰۰ تومان؛ سهمیه‌های اول و دوم بدون تغییر

برچسب ها: بنزین سهمیه‌ای ، اصلاح قیمت بنزین ، کارت سوخت
