استاندار کرمان بر لزوم دستیابی کرمان به رتبه اول وارد مدار شدن این نیروگاه‌ها تا پایان سال جاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، استاندار کرمان با اشاره به اینکه این استان در صدور مجوز نیروگاه‌های خورشیدی رتبه نخست کشور را دارد، بر لزوم دستیابی کرمان به رتبه اول وارد مدار شدن این نیروگاه‌ها تا پایان سال جاری تأکید کرد.

دکتر محمدعلی طالبی شامگاه شنبه ۲۲ آذرماه در نشست مدیران صنعت برق استان گفت: لازم است جدول جامعی تهیه شود که در آن وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی مشخص باشد؛ به‌گونه‌ای که پروژه‌های در حال اجرا، طرح‌هایی که تاکنون اقدامی برای آنها انجام نشده و نیروگاه‌هایی که پس از اصلاحات متوقف مانده‌اند، به‌صورت شفاف تفکیک شوند.

وی افزود: در اختیار داشتن چنین اطلاعات دقیقی این امکان را فراهم می‌کند که در جلسات تصمیم‌گیری، اقدامات لازم بر اساس داده‌های مستند و واقعی اتخاذ شود.

استاندار کرمان با اشاره به تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: سرمایه‌گذارانی که پنل خورشیدی در اختیار دارند، می‌توانند بدون معطلی و بدون درگیر شدن با فرآیند‌های مربوط به تسهیلات بانکی و تخصیص ارز، حداکثر ظرف یک روز زمین مورد نظر را به نام خود دریافت کنند.

طالبی در پایان خاطرنشان کرد: استان کرمان در صدور مجوز نیروگاه‌های خورشیدی رتبه نخست کشور را در اختیار دارد و بیشترین تعداد متقاضیان سرمایه‌گذاری در این حوزه متعلق به این استان است.