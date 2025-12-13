خاتون بم صدر نشین درهفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان پیروز شد، اما گل گهر سیرجان به تساوی رضایت داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دو دیدار از هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان امروز برگزار شد که در مهم‌ترین مسابقه تیم خاتون بم با ارائه نمایشی برتر موفق شد آوا تهران را با نتیجه ۴ بر یک شکست دهد و جایگاه خود در صدر جدول را تثبیت کند.

در این دیدار شهناز جعفری‌زاده با ثبت ۲ گل نقش پررنگی در پیروزی نماینده بم داشت و سارا دیدار و مونا حمودی دیگر گل‌های خاتون را به ثمر رساندند تا صدرنشینی این تیم در پایان هفته دهم تمدید شود.

در دیگر دیدار امروز گل‌گهر سیرجان در خانه میزبان سپاهان اصفهان بود که این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

این نتیجه باعث شد گل‌گهر دو امتیاز مهم را در مسیر رقابت برای قهرمانی از دست بدهد و فاصله‌اش با تیم صدرنشین افزایش یابد.

نیم‌فصل دوم لیگ برتر فوتبال زنان در شرایطی آغاز شده که خاتون بم با ۳۰ امتیاز صدرنشین جدول است و گل‌گهر سیرجان با ۲۵ امتیاز در رتبه دوم قرار دارد.

تیم ایستا البرز نیز با ۲۰ امتیاز جایگاه سوم جدول را به خود اختصاص داده است.