با پایان یارانههای تقویتشده دوران کرونا، میلیونها آمریکاییِ تحت پوشش قانون «اوباماکر» با افزایش شدید هزینهها و کاهش کیفیت بیمه درمانی روبهرو میشوند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کمتر از سه هفته تا پایان اعتبار یارانههای افزایشیافتهای باقی مانده است که طی چهار سال گذشته به میلیونها آمریکایی کمک کرده بود حق بیمه ماهانه خود را در قالب قانون مراقبت مقرونبهصرفه پرداخت کنند.
این گزارش میافزاید: سنای آمریکا روز پنجشنبه دو طرح پیشنهادی برای جلوگیری از حذف این یارانهها را رد کرد و بسته در حال تدوین جمهوریخواهان مجلس نمایندگان نیز تمدید این کمکها را دربر ندارد؛ موضوعی که عملاً افزایش قابلتوجه هزینههای بیمه در سال ۲۰۲۶ را برای بسیاری از خانوارها قطعی میکند.
بر اساس این گزارش: «چَد برانز» کهنهسرباز ۵۸ ساله آمریکایی و همسرش در ایالت ویسکانسین، امسال تنها ماهانه ۲ دلار برای یک بیمه سطح طلایی با فرانشیز کمتر از ۴ هزار دلار پرداخت میکردند، اما در صورت حذف یارانهها، هزینه همان بیمه به حدود ۱۶۰۰ دلار در ماه میرسد. این افزایش، آنها را ناچار میکند به یک بیمه سطح برنزی با فرانشیز ۱۵ هزار دلاری روی بیاورند.
همسر او میگوید سقف پرداخت از جیب جدید آنها که به ۲۱ هزار دلار میرسد، تقریباً نیمی از درآمد سالانهشان را میبلعد و در صورت بروز یک مشکل پزشکی جدی، خطر ورشکستگی وجود دارد.
در ادامه آمده است: خانوادهای چهار نفره در ایالت میشیگان نیز که از سال ۲۰۱۴ تحت پوشش اوباماکر بودهاند، با افزایش حق بیمه ماهانه از ۵۰۰ دلار به دستکم ۷۰۰ دلار روبهرو شدهاند. سرپرست خانواده میگوید با درآمد سالانه حدود ۷۵ هزار دلار، پرداخت این هزینهها ممکن نیست و آنها تصمیم گرفتهاند سال آینده بهکلی بدون بیمه درمانی زندگی کنند.
این گزارش مینویسد: «دیو روف» ۵۳ ساله که صاحب یک کسبوکار کوچک است، تأکید کرده خانوادهاش حتی از پسانداز و تعطیلات نیز صرفنظر کردهاند و با این حال، افزایش هزینه بیمه از توان آنها خارج است. او میگوید زندگی بدون بیمه اضطراب شدیدی برای او و همسرش ایجاد کرده، اما گزینه دیگری ندارند.
در بخش دیگری از گزارش، وضعیت یک مادر مجرد در ایالت نوادا روایت شده است. «کِیتلین پرووُست» ۳۷ ساله که مددکار اجتماعی است، میگوید حق بیمه ماهانه او از ۸۵ دلار به حدود ۷۵۰ دلار افزایش مییابد. او تصمیم گرفته این مبلغ را تنها برای ماه ژانویه بپردازد و امیدوار است کنگره در آخرین لحظات یارانهها را تمدید کند.
او گفته است اگر اقدامی صورت نگیرد، ناچار خواهد شد بیمه خود را لغو کند و تنها فرزند چهارسالهاش را تحت پوشش نگه دارد. به گفته او، همین فشار مالی کوتاهمدت نیز باعث شده هزینههای خانوادگی را دوباره اولویتبندی کند و حتی خریدهای کریسمس را کاهش دهد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در پایان تأکید میکند: حذف یارانههای دوران کرونا میتواند پیامدهای گستردهای برای طبقه متوسط آمریکا داشته باشد و بسیاری از خانوارها را میان پرداخت هزینههای سنگین بیمه، کاهش پوشش درمانی یا کنار گذاشتن کامل بیمه قرار دهد.