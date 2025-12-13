به مناسبت هفته پژوهش و برند ملی ایران، نشست تخصصی «برند ملی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران» با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران برجسته در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این نشست، دکتر ملکی رئیس مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با تقدیر از برگزارکنندگان به ویژه دانشگاه تهران و دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بر اهمیت پرداختن به مفهوم برند ملی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.

وی در آغاز سخنان خود اظهار داشت: توجه به مقوله قدرت نرم و برند ملی، نشانه درک ضرورت حفظ و تقویت اعتبار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل است.

دکتر ملکی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در سطح منطقه و جهان برای کاهش اعتبار ایران صورت گرفته، افزود: «تضعیف اعتبار ملی، می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات خصمانه علیه کشور شود؛ از این رو، بازاندیشی در سازوکارهای ارتقای تصویر ملی ایران امری ضروری و راهبردی است.»

رئیس مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی در ادامه گفت: «برای ارائه تصویری درست از ایران، باید به دو پرسش اساسی پاسخ داد؛ نخست اینکه، ایران می‌خواهد چگونه در جهان شناخته شود و دوم اینکه، این تصویر و روایت با چه سازوکارهایی باید به جهان منتقل گردد.» او تأکید کرد این دو موضوع نیازمند اجماع نخبگانی و گفت‌وگوهای علمی عمیق است و اختلاف دیدگاه‌ها باید در فضایی علمی و تخصصی بررسی شود.

وی با اشاره به تحولات نظم جهانی و منطقه‌ای خاطرنشان کرد: «تمدن‌ها و نظم‌های تاریخی بر پایه ارزش‌ها و گفتمان‌های مشترک شکل گرفته‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز در مسیر ایجاد همگرایی منطقه‌ای باید گفتمان، ارزش‌ها و هنجارهای خود را به روشنی تبیین کند.»

در پایان این نشست، دکتر ملکی ضمن قدردانی دوباره از برگزارکنندگان، ابراز امیدواری کرد که سلسله نشست‌های هفته پژوهشی برند ملی ایران به دستاوردهای علمی و کاربردی منجر شود.