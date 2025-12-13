به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، هفته ششم لیگ حرفه‌ای بسکتبال با برگزاری دیداری حساس در جزیره جهانی قشم پیگیری شد؛ جایی که تیم بسکتبال کاوان قشم در سالن شهدای خلیج فارس با حمایت پرشور هوادارانش ، موفق شد با یک کامبک تماشایی و حساب‌شده، تیم مدعی اروند سیرجان را با نتیجه 85 بر 76 شکست دهد.

اروند سیرجان که با چهار پیروزی و فقط یک شکست از مدعیان بالای جدول به شمار می‌رفت، برای تثبیت جایگاه خود گام به این دیدار گذاشته بود، اما نمایش منسجم و جنگنده شاگردان کاوان، جریان بازی را تغییر داد و یکی از مهم‌ترین مسابقات فصل را به سود نماینده جزیره رقم زد.