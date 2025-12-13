امروز: -
آخرین خبر از بارندگی در کشور ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۲- ۲۱:۳۵
خبرهای مرتبط

بارش باران از فردا در گلستان

پیش‌بینی بارش باران و برف همراه با کاهش دما در استان

پیش‌بینی بارش پراکنده باران در برخی نقاط بوشهر

هشدار رئیس پلیس راه شمال استان در خصوص لغزندگی محور‌های مواصلاتی با نخستین باران پاییزی

روز‌های پایانی پاییز گیلان زمستانی می‌شود

هشدار نارنجی هواشناسی مازندران برای بارش و باد شدید

برچسب ها: بارش باران و برف در کشور ، هواشناسی ، بارندگی در کشور
